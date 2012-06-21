«Криза — це завжди унікальний шанс щось змінити та вдосконалити. Наше завдання як методичного центру — допомогти бібліотекарям області адаптуватися до умов, у які потрапили вони та їхні користувачі й запропонувати своїй громаді нові послуги. І мені здається, наші бібліотекарі досить успішно з цим впоралися», — каже директорка обласної наукової універсальної бібліотеки Світлана Моісєєва.
Шостий рік переміщена бібліотека знаходиться у Старобільську. Вона змінила імідж, зібрала нову команду і книжковий фонд, а ще першою провела тиху радіовечірку в навушниках по всій Україні.
За словами Світлани Моісеєвої, тут давно планували втілити формат віртуальної бібліотеки з відповідно ширшою добіркою віртуальних послуг. Освітні тренінги для дітей і дорослих, психологічні зустрічі, музичні ефіри, клуб програмування, IT-марафон, методичні вебінари для колег-бібліотекарів — частка того, що вже втілено бібліотекою на час карантину і частина плану на майбутнє.
Наприклад, через карантин Луганське обласне відділення Української бібліотечної асоціації призупинило роботу 14 волонтерських клубів програмування для дітей Code Club. Але Луганська бібліотека перевела послугу на онлайн-навчання. І щоб підтримати вихованців інших клубів та школярів в області, команда тренерів Good library відразу запустила обласний марафон з інформаційних технологій. У цьому марафоні взяло участь 52 дітей з Лисичанська, Старобільського та Кремінського районів, а на фінальних заняттях тренери провели для дітей електронне вручення сертифікатів з оплесками та планами на другий тур марафону.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»