Майже о третій ночі в четвер польський Сенат ухвалив закон про Інститут національної пам’яті Польщі. У ньому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. 57 сенаторів підтримали таку позицію своєї держави. Вони представляли переважно партію влади «Право і справедливість» Ярослава Качинського.

Бурхливі дискусії впродовж попереднього дня щодо змісту закону не мали наслідком серйозних змін. Опозиційні депутати переконували, що документ відкриває шлях запровадженню цензури на дискусії щодо провини поляків за злочини під час Другої світової війни, погіршує відносини з Ізраїлем, США, Україною. І навпаки, провладні депутати наполягали, буцімто закон даватиме змогу уникнути ситуацій, коли Польщу і польський народ безпідставно звинувачуватимуть у злочинах проти євреїв у роки війни. Натомість нині є загроза опинитися під кримінальним провадженням тим громадянам, хто заперечує злочини українських націоналістів і українських формувань проти поляків. Втішає лише те, що положення нового закону не охоплюватимуть наукову й мистецьку діяльність.

Ще у вигляді законопроекту документ призвів до дипломатичного скандалу між Польщею та Ізраїлем. Там не сприймають заборони критики поляків, які могли бути причетними до вбивств євреїв під час Другої світової війни. Варшава ж наполягає, що йдеться лише про захист доброго імені Польщі й поляків і відкидання безпідставних звинувачень про їхню участь у Голокості, повідомляє Укрінформ.

«Прикро, що українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизувати», — так відреагували у вітчизняному МЗС на дії польських законодавців.

Передбачуваною стала й реакція з-за океану. У заяві Держдепартаменту США вказано, що закон про Інститут національної пам’яті Польщі може призвести до непередбачуваних наслідків у двосторонніх відносинах, передає УНІАН. Адже історія Голокосту болісна, складна й неоднозначна для сприйняття.

США стурбовані наслідками закону, бо він може вплинути на польські стратегічні інтереси та відносини зокрема зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Тобто спричинити відчутні розбіжності у відносинах між союзниками, що буде лише в інтересах супротивників.

Тут не зайвим буде нагадати, що 10 квітня 2010 року в лісі під Смоленськом саме брата-близнюка нинішнього очільника партії «Право і справедливість» разом із тодішньою елітою Польської держави знищили російські спецслужби. Знищили з особливим цинічним символізмом, який не вкладається в межі здорового глузду. Відтоді Катинські ліси стали подвійним місцем суму польського народу за невинно убієнними московським режимом земляками.

Ось про що насамперед слід пам’ятати полякам. Натомість вони вкотре наступають на граблі історичної короткозорості й забудькуватості, розігруючи під кремлівську дудку карту так званої бандерівської ідеології. І саме за червоними мурами білокам’яної нині зі злорадісним вишкіром потирають руки від неприхованого задоволення успіхом власної блискучої спецоперації, спрямованої на внесення розбрату між двома слов’янськими народами й сусідніми країнами.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»