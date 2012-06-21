Для уникнення маніпуляцій і спекуляцій на тему продовження співпраці з МВФ Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розставив усі акценти в своєму відеоблозі у фейсбуці. «Наша група міністрів разом із представниками Національного банку поїде до Сполучених Штатів Америки, щоб продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом щодо програми, яка, за нашими оцінками, має розпочатись уже цього року, — пояснив глава уряду. — Це не про гроші. Це перш за все про довіру до України й до української влади, про нашу здатність як країни виконувати взяті на себе зобов’язання для всіх міжнародних партнерів. Це основа нормального інвестиційного клімату та макроекономічної стабільності».
Очікується, що нова трирічна програма, повідомляє УНІАН, стане основою для продовження співпраці з усіма міжнародними партнерами.