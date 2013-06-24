Міністр внутрішніх справ України в своїй авторській колонці 24 каналу окреслив 10 головних цілей для Міністерства внутрішніх справ, які будуть реалізовані під його керівництвом для організації безпечного середовища в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ігор Клименко повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України працює над посиленням безпеки, оборони та відновленням країни через реалізацію 10 стратегічних цілей. Пріоритети відомства – будівництво сучасного кордону, розмінування, безпека на дорогах, протидія злочинності, забезпечення прав ветеранів, надання якісних сервісних послуг та законодавча трансформація.

«Першочергово я пишу цей текст не лише як міністр, а як представник системи, яка щодня стоїть на захисті українців – на фронті та в тилу. Міністерство внутрішніх справ – це не лише про правопорядок. Це система, яка в умовах війни, крім основи безпеки, стала частиною оборони та відновлення», – заявив Ігор Клименко.

Серед головних цілей, які визначив Міністр:

1. Безпека в громадах.

МВС продовжить масштабувати свої пріоритетні проекти:

поліцейський офіцер громади;

офіцер-рятувальник;

розширення мережі центрів безпеки; Служба 112, яку цього року масштабують по всій Україні.

«Особлива увага – Службі освітньої безпеки . Діти повинні навчатися в умовах захищеного освітнього середовища. Це є вимогою часу», – наголосив Міністр.

2. Розвиток системи цивільного захисту.

МВС продовжить модернізацію систем оповіщення, розбудову укриттів, посилить спроможності ДСНС на місцях.

3. Гуманітарне розмінування, як основа для повернення життя.

Із загальної кількості розмінованих територій – приблизно половина виконана силами саперних груп системи МВС. А підводне розмінування – це взагалі унікальні вміння та технології, доступні піротехнікам ДСНС.

Ігор Клименко зауважив, що МВС формує повноцінну екосистему:

Офіс протимінної діяльності;

Центр гуманітарного розмінування;

цифровий реєстр небезпечних територій;

розвиток підводного розмінування;

стандартизація операторів у співпраці з міжнародними партнерами.

4. Публічна безпека.

За словами Ігоря Клименка МВС переосмислює концепцію безпечного простору: відеомоніторинг, аналітику, безпеку в публічних місцях. Це - профілактика злочинності та відповідь на сучасні загрози.

5. Кордон.

«Ми будуємо сучасний кордон. Єдина лінія прикордонної безпеки – сенсори, дрони, аналітика. Це технологічний бар'єр для нелегальної міграції, контрабанди з країнами ЄС та Молдовою. А інженерні та фортифікаційні укріплення – надійна оборона на кордоні з агресором», – зазначив Ігор Клименко.

6. Безпека на дорогах не обмежиться лише камерами.

МВС впроваджує нову культуру відповідальності через освіту, контроль і цифрові рішення. Мета відомства – зменшити смертність і травматизм.

7. Протидія злочинності.

Міністр внутрішніх справ окреслив найпоширеніші зараз злочини – це наркозлочини та кібершахрайства. Робота по протидії в цих напрямках має бути посилена. Окремий фокус – незаконний обіг зброї та боєприпасів. Наразі працює Координаційний центр з протидії незаконному обігу зброї, діє Єдиний реєстр зброї.

8. Людина – в центрі кожного рішення.

Ігор Клименко наголошує на важливості повного забезпечення лікування й реабілітації ветеранів системи МВС, гідному їх працевлаштуванні у відомчі підрозділи та анонсує відкриття власного протезного центру. Також МВС вже запровадило роботу безбар'єрних автошкіл, відкрило 5 ліцеїв МВС для дітей захисників.

Окремий блок – розшук безвісти зниклих осіб та ідентифікація тіл загиблих.

«Це наш обов'язок перед кожною родиною, яка чекає правди. Ми вже створили тематичну інформаційну платформу для родин працюємо з міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Системність і співпраця дозволяють нам встановлювати імена там, де раніше була лише цифра», – зауважив Міністр.

9. Якісні сервісні послуги.

МВС продовжує цифровізацію та налагодження процесів у сервісних центрах та міграційній службі.

«Люди мають отримувати державні послуги швидко, зручно, без зайвої бюрократії незалежно від того, де вони зараз живуть», – стверджує Ігор Клименко.

За його словами, проблеми, пов'язані з ускладненням запису до сервісних центрів, поступово вирішуються. Запроваджений оновлений електронний запис, створений зручний мобільний застосунок «Е-запис», збільшена кількість екзаменаторів, серед яких є вже і працевлаштовані після служби ветерани. Також МВС тісно співпрацює з Мінцифри задля зручної інтеграції наших сервісних послуг в Дію.

10. Законодавча трансформація.

У цьому пріоритеті МВС – оновлення нормативної бази правоохоронної діяльності:

адаптація до стандартів ЄС;

захист прав людини;

посилення спроможностей системи.

«Багато вже зроблено, і ще більше в роботі. Дякую особовому складу системи МВС за незламну щоденну службу. Ми знаємо, що робити далі. Задля перемоги і безпеки кожного українця», – резюмував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.