Під час розкопок неподалік від турецького міста Шанлиурфа вчені виявили дитячу іграшку у вигляді невеликого глиняного автомобіля віком близько п'яти тисяч років, повідомляє ПМ.
Так, звичайно, навряд чи автомобіль винайшли п'ять тисяч років тому, в Бронзовому столітті. Однак знахідка археологів в Туреччині дуже схожа на іграшкову машинку або, скажімо, на колісницю. Її знайшли неподалік від турецького міста Шанлиурфа в комплексі будівель Согматар — одному з найстаріших в світі поселень серед тих, що збереглися до наших днів. Все почалося з того, що в травні 2017 року археологи знайшли тут декілька стародавніх могил.
Після ретельного обстеження всіх знайдених предметів з'ясувалося, що серед них була невелика глиняна машинка. Її колеса тримаються на спеціальних осях, а задня частина навіть прикрашена візерунком. Вчені припускають, що іграшка належала синові правителя або високого міського чиновника. Іграшкова колісниця відноситься до Бронзового століття, а її вік становить близько 5000 років.
Знахідка іграшкового автомобіля має досить важливе значення для історії. Тепер очевидно, що навіть п'ять тисяч років тому, або три тисячі років до Різдва Христового, діти грали в машинки, які були схожі на існуючі в той час транспортні засоби — всілякі колісниці, вози і візки. Тепер іграшкове транспортний засіб буде перенесено в музей, а розкопки в турецькому комплексі Согматар триватимуть далі.