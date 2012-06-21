Глава компанії SpaceX Ілон Маск допускає, що безпілотний політ на Марс може бути здійснений у 2024 році. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Один з користувачів соціальної мережі запитав Маска, чи стануть безпілотні польоти на червону планету можливими до 2026 року.

«2024 рік не виключений для польоту без екіпажу», – заявив у відповідь глава SpaceX.

Раніше Маск допустив, що підкорення Марса зажадає людських жертв. За його словами, перша група людей, яка відправиться освоювати цю планету, може загинути.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", 5 травня прототип корабля Starship компанії SpaceX вперше здійснив успішну посадку на полігоні в США. Корабель піднявся в повітря на 10 км, виконав усі необхідні маневри і м'яко сів на посадкову площадку. Попередні запуски закінчувалися вибухом Starship.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»