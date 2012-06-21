У Черкасах на площі Слави встановлюють пам’ятник воїнам, які загинули в російсько-українській війні на сході нашої країни з 2014 року і до сьогодні. Таких героїв уже 40. Їхні імена викарбують на пам’ятній дошці, яку встановлять у центральній частині монумента.
Для реалізації цього проєкту було проведено конкурс, у якому перемогла концепція доньки загиблого воїна АТО Дар’ї Ложешнікової. Частину композиції фігури воїнів виконають із полімерного бетону. Ще одним важливим елементом пам’ятника, за задумом автора, буде дерево життя, виконане з металу.