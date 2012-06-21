Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, посилаючись на дані Державної служби статистики України. Згідно з цими даними, з січня по червень цього року до України було ввезено продукції АПК на 3,2 млрд доларів США, що на 12,3% більше, ніж за перше півріччя торік.
Більшість імпорту продукції АПК традиційно надійшла з країн ЄС –– майже на 1,6 млрд доларів. Ще на 610 млн закупили у країнах Азії, на 252 млн –– в Латинській Америці, на 163 млн доларів –– в Африці.
Щодо конкретних країн, то тут рейтинг очолює, як і слід було очікувати, Польща. Звідти надійшло продуктів на 368 млн доларів. За нею у переліку йдуть Німеччина (238 млн), Туреччина (232 млн), Італія (189 млн доларів). Замикають десятку передовиків США, Франція, Нідерланди, Норвегія, Китай та Іспанія. Імпорт звідти становив відповідно 169, 155, 141, 103, 100 та 93 млн доларів США. Сумарно ці країни забезпечують близько 56% вартості вітчизняного аграрного імпорту.
При цьому, зауважує Микола Пугачов, товарна структура імпорту порівняно з попередніми роками практично не змінилася, все зросло більш-менш пропорційно. Так, імпорт плодів сягнув 341 млн доларів, риби, ракоподібних та молюсків –– 295 млн.
Олійних культур імпортували на 215 млн, стільки ж готових харчових продуктів, зокрема, концентратів, готових соусів тощо. Прикмета вже цього року –– на 191 млн завезли томатів та картоплі, які зазвичай вважалися суто українськими продуктами. Це можна пояснити впливом екстремальних погодних умов на врожайність цих культур у вітчизняних виробників.