Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За січень-вересень 2019 року українські автомобільні виробники експортували в різні країни світу легкових машин на суму трохи більшу 9 мільйонів доларів. Про це повідомляє Держстат України. За його даними, найбільше автівок було експортовано до США, Канади та Уганди.
Нагадаємо, що за інформацію Держстату, за січень-червень 2019 року Україна експортувала легкових автомобілів на майже п’ять мільйонів доларів. Найбільше було вивезено до тих же країн — США, Канади, Уганди.
Державна фіскальна служба України також повідомила, що імпорт автомобілів за січень-вересень 2019-го склав 2,6 мільярдів доларів. Найбільшу кількість автівок було ввезено із Німеччини (на 504,1 мільйонів доларів), Японії (на 406,2 мільйонів доларів) та США (на 352 мільйонів доларів).