На Шосткинському казенному заводі «Імпульс» Сумської області у співпраці з ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» вперше в Україні розпочали серійне виробництво боєприпасів для 40-мілімтрового автоматичного гранатомета ПГОФ-40, які відповідають стандартам НАТО. Про це повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром», до якого входить підприємство.
На «Імпульсі» працюють над нарощуванням обсягів виробництва цих боєприпасів завдяки механізації і впровадженню нових інструментів. Адже переважно це ручна робота, що потребує чималих зусиль і професійних навичок.
Порівняно з попередником — 30-міліметровими гранатами, які нині використовують у більшості автоматичних гранатометів і якими озброєна українська армія, новий вид боєприпасів має більшу потужність і розліт уламків.
На сьогодні «Імпульс» — одне з небагатьох підприємств у світі, де в замкненому циклі виробляють детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів боєприпасів — від звичайних набоїв до далекобійних ракет типу «земля-земля».
Водночас тут освоюють виробництво нових видів продукції. А ще цими днями Шостка та гості міста урочисто відзначають 170-річчя із дня заснування заводу, чи не найстарішого в Україні.