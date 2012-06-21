У лабораторних мавп, яких китайські вчені заразили коронавірусом в дослідницьких цілях, виробився стійкий імунітет до вірусу після одужання. Новину про це зцілення опублікувало видання South China Morning Post.
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Вакцина від коронавірусу, над створенням якої працюють китайські і американські вчені, а також їх колеги з інших країн, вже тестується в рамках клінічних випробувань. Передбачається, що випробування будуть завершені через місяць. Однак новини про розробку вакцини сприймаються з деяким скепсисом після того, як з'явилися повідомлення про повторне зараження SARS-CoV-2.
За відкритою статистикою, в Китаї частка рецидивів у середньому варіювалася в діапазоні 0.1 - 1.0%, але в деяких регіонах (наприклад, у Гуандуні) в клініки повернулися 14% виписаних пацієнтів. Якщо повідомлення про таку високу кількість рецидивів підтвердяться, то вакцина від коронавірусу навряд чи буде ефективною.
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Але професор Цінь Чуань, команда якого експериментувала з макаками-резусами, каже, що всі побоювання про рецидиви марні. Досліди на тваринах показали, що заражені SARS-CoV-2 макаки змогли повністю відновитися від хвороби приблизно через місяць після того, як тести на вірус дали негативний результат. Потім вчені намагалися заразити мавп повторно, але ці спроби привели хіба що до незначного підвищення температури – тварини виробили стійкий імунітет до вірусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»