Діти, які заразилися коронавірусною інфекцією, виробляють менші дози нейтралізуючих антитіл, вони швидше одужують і мають менше клітин, уражених інфекцією.

Порівняно з дорослими, діти, як правило, переносять коронавірусну інфекцію у більш легкій формі, здебільшого це безсимптомна форма хвороби, і до певного віку вони менш сприйнятливі до зараження. Їхня імунна система більш ефективніше реагує на вірус, ніж імунна система у дорослих.



Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Nature Immunology , у дітей та дорослих виробляються різні типи та кількість антитіл проти нового коронавірусу, і ці відмінності свідчать про різну тенденцію зараження залежно від віку інфікованих.

Чому імунна система дітей краще реагує на COVID-19? Ніхто не застрахований від цієї інфекції, «але діти надійніше пристосовані до неї, їх організм вперше стикається з патогенами, і їх імунна система створена для цього», – пояснює Донна Фарбер, імунолог з Колумбійського університету, одна з авторів дослідження. І оскільки збудник хвороби є новим для всіх, діти мають певні переваги, ніж дорослі.

«Діти мають багато незайманих Т- клітин, здатних миттєво розпізнавати всілякі нові загрози, тоді як дорослим та людям похилого віку доводиться більше покладатися на свою імунологічну пам’ять», – кажуть вчені.

Наївні (або незаймані ) Т-лімфоцити – це імунні клітини, які все ще недиференційовані: вони ніколи не стикалися з антигеном, тобто з білком, який розпізнається як чужорідний, збудник інфекції.

Дослідники спостерігали за однією групою дорослих та групою дітей, інфікованих коронавірусом, на різних етапах хвороби. У деяких дітей був MIS-C, поліорганний запальний синдром, схожий на інфекцію ГРВІ-CoV-2, решта випадків були напівсимптомними. Однак усі діти реагували на один і той же тип реакції на вірус, який дуже відрізнявся від того, що спостерігався у дорослих.

У дітей вироблялося менше антитіл проти спайкового білка, головного антигену нового коронавірусу. Їх антитіла також мали набагато нижчу нейтралізуючу активність, ніж ті, що були у дорослих, що вижили. У останніх найвищий рівень нейтралізуючих антитіл був виявлений лише у тих, хто переніс CОVID-19 у важкій формі: кількість нейтралізуючих антитіл залежала від кількісті днів, проведених на боротьбу з вірусом.

Діти також виробляли мало антитіл проти вірусного білка, на який імунна система реагує, лише після зараження коронавірусом клітин людини. На думку авторів, це говорить про те, що у немовлят інфекція не поширюється і не вбиває великої кількості клітин. Це також пояснює те, чому дітям не потрібна сильна реакція антитіл. Отже, діти можуть бути інфекційними протягом нетривалого часу, вони здатні менше розповсюджувати коронавірусну інфекцію, ніж дорослі, хоча їх вірусне навантаження потрібно було б проаналізувати досконаліше, щоб робити більш правдиві висновки.

Чого бракує імунній системі дорослих, щоб вона діяла так ефективно, як дитяча? Дослідження не дає чітких відповідей на це запитання, але мабуть у дітей вроджена імунна реакція (неспецифічна перша лінія захисту) набагато потужніша, ніж у дорослих. Дитяча імунна система з самого початку інфекції швидко вбиває віруси, не даючи їм потрапити в легені і там розмножитися. На той момент у антитіл менше роботи зі знешкодження коронавірусу.

Нове дослідження підкріплює попередні припущення щодо відносно низького ризику великих спалахів від коронавірусної інфекції у школах, у той же час не даючи обнадійливих підказок щодо реакції дітей на майбутню вакцину від COVID-19. Вивчені вакцини не імітують перебіг інфекції, але вони гарантують більш повну імунну реакцію на хворобу, ніж ми могли б виробляти природним шляхом. Однак, дуже мало молодих добровольців було залучено до тестування вакцин. І робити остаточі висновки з цього приводу ще зарано.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»