Перший урожай м’яти зібрали в агрофірмі «Інберрі» на Сумщині. Рослини висушили згідно з агротехнічними вимогами і передали для проведення аналізу до однієї з науково-дослідних лабораторій на вміст відповідних речовин.
Як повідомила головний агроном ТОВ Інна Колосок, господарство спеціалізується на вирощування органічної лохини і вже надбало чималий досвід.
А цього року тут вирішили розширити перелік культур і додали м’яту трьох сортів, яку посіяли на 6 сотках, і по 3 сотки чебрецю й ехінацеї. Усі вони також мають статус органічних.
Що стосується м’яти, то її «Інберрі» взялася вирощувати на замовлення індійської компанії, яка збудувала в Україні завод з виробництва ефірних олій.
Якщо підсумки дослідження будуть позитивними, співпрацю з індійськими партнерами продовжать.