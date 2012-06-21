«Індійський» штам коронавірусу, або так званий варіант «Дельта», з часом домінуватиме в країнах ЄС.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Нас турбує варіант «Дельта», він набагато заразніший. Це питання часу, коли він стане домінантним варіантом», – зазначила вона.

За її словами, щеплення на основі мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) дає «хороший» захист від цього варіанту вірусу.

«Те саме стосується і вакцини AstraZeneca», – сказала фон дер Ляєн. На основі мРНК створена німецька вакцина Biontech/Pfizer.

«Просте» щеплення, зазначила глава Єврокомісії, «принаймні знижує симптоми» захворювання. «Простою», або однокомпонетною вакциною є, зокрема, препарат фірми Johnson & Johnson.