Індикатори успішної реформи
Відділ економіки та державного управління«Урядового кур’єра»
Є РЕЗУЛЬТАТ. Реформа децентралізації — безумовний успіх України. Цю заяву програмного директора U-LEAD Бастіана Файгеля оприлюднила прес-служба віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка. Нагадаємо, що програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансують Європейський Союз та його країни-члени Данія, Естонія, Німеччина, Польща і Швеція. Програма робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка прозора, підзвітна та реагує на потреби громадян.
Представник ЄС відзначає наявність лідерів місцевих ініціатив. «Людський ресурс найважливіший у реформі. З ним треба дбайливо працювати. Потрібно поширювати програми сприяння розвитку людського потенціалу, — каже Бастіан Файгель. — Важливе завдання децентралізації — використати можливості реформи, аби вона сприяла регіональному розвитку та місцевим лідерам».
А Геннадій Зубко додає, що в партнерстві держави та громад протягом 2015—2017 років реалізовано майже 5 тисяч інфраструктурних проектів. Це об’єкти дорожньої інфраструктури, дитячі садочки й школи, спортивні майданчики та об’єкти культури. І додав, що змінюються методики оцінювання й моніторингу регіонів. «Переходимо до двох ключових напрямів — індексів людського розвитку й конкурентоспроможності регіонів. Формування комфортного життєвого простору в громадах — це інвестиція в їхнє зростання», — зазначає урядовець.
До речі, голова першої в Україні об’єднаної територіальної громади в Новопскові (Луганщина) Вадим Гаєв каже, що важливе завдання реформи — не лише забезпечити комфорт у будівлях шкіл чи медзакладів, але й надати якісні освітні та медичні послуги. «Задля цього запроваджуємо навчання іноземних мов, забезпечуємо доступ до мультимедійних технологій навчання», — наголошує він.
Відділ економіки
та державного управління
«Урядового кур’єра»