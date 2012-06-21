Телекомпанія NDTV, з посиланням на індійського міністра оборони Раджнатха Сінгха, повідомив про те, що до кінця вересня Франція передасть Індії першу партію реактивних винищувачів Rafale.
Головнокомандувач Військово-Повітряними силами республіки Бірендер Сінгх Дханоа підтвердив цю інформацію, а також заявив, що передача запланована на 20 вересня. На ній будуть присутні високопоставлені представники міністерства оборони Франції та Індії, а також топ-менеджери компанії-виробника Dassault Aviation.
Журналісти NDTV додатково повідомили, що до передачі винищувачів, Париж відвідає індійський прем'єр Нарендра Моді. У рамках зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном він має намір обговорити подальше розширення оборонного співробітництва між двома країнами.
ДОВІДКА «УК»
Контракт на поставку Францією 36 винищувачів Rafale був підписаний у вересні 2016 року. При цьому в первинній угоді говорилося, що Нью-Делі зацікавлене в покупці 126 винищувачів, але під час переговорів сторони не змогли прийти до угоди щодо ціни. У результаті чого Індія замовити не 126, а лише 36 літаків. Поставки винищувачів заплановані партіями з 2019 по 2022 рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»