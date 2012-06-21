Проблеми з серцем набагато активніше проявляються влітку, коли навіть у здорової людини з'являється задишка, бракує повітря. У спеку навантаження на серце підвищується, частішає пульс, а лікарі попереджають, що інфаркти міокарда зустрічається набагато частіше.
Так, під «прицілом» у можливого інфаркту знаходяться люди, яким важко підніматися вгору по сходах. Для того, щоб це зрозуміти, можна спробувати пішки піднятися по сходах на п'ять поверхів. Якщо на 1-2 поверхах вам вже довелося зупинитися віддихатися, значить ваше серце відчуває велике навантаження, а ви перебуваєте в групі ризику інфаркту міокарда.
Серед симптомів, які можуть призвести до інфаркту виділяють біль за грудиною
пекучого характеру, який іноді «віддає» в щелепу, руки або лопатки. Такий симптом часто пов'язаний з серйозними серцевими захворюваннями.
У «зоні ризику» – також люди з болем у спині. Їм здається, що єдине, що їх турбує, це біль між лопатками або короткочасне оніміння лівої чи правої руки. Однак, виявляється, найчастіше такі симптоми сигналізують про проблеми з серцем.
Крім того, ті, хто при будь якому фізичному навантаженні в теплу погоду відчувають слабкість, запаморочення, загрудінний біль також ризикують «заробити» інфаркт.
У таких ситуаціях варто звернутися до фахівців, які медикаментозно допоможуть знизити рівень холестерину і нормалізувати тиск. Таким людям лікарі рекомендують обов'язково збільшити фізичні навантаження, додавши по пів години ходьби п'ять разів на тиждень. Звичайно, робити це треба в години, коли сонце вже не таке активне.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»