Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Інфекційне відділення Сарненської центральної районної лікарні на Рівненщині, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом, знову заповнене й навіть переповнене. Тут 25 хворих, шість із яких — у реанімації. Ще 33 людини знаходяться в обсерваційному відділенні, з них 32 — з пневмоніями.
Від початку карантину саме ця лікарня першою прийняла на себе удар корона- вірусу, який згодом дещо пішов на спад. І ось нині — нова хвиля.
«Днями ми відкрили власну ІФА-лабораторію й уже зробили перших 60 тестів. У найкоротший час обстежимо всіх працівників, для мене це принципово, — каже головний лікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк. — А при отриманні нових тестів розширимо обстеження на інші категорії земляків».
Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, яка 9 червня відвідала Рівненщину, зазначила, що область від перших днів карантину діяла відповідно до ухваленого алгоритму. А значну кількість захворювань пов’язала якраз зі значною кількістю тестувань: саме таким шляхом іде світ у боротьбі з підступним вірусом. До речі, лабораторно підтверджених випадків захворювання в області вже 2129.
Рівненщина — одна з небагатьох регіонів, яка поки що не послаблювала карантинні заходи.