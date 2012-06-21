Першого і поки що єдиного бельгійця, інфікованого китайським коронавірусом, Філіпа Субрі минулими вихідними виписали з лікарні Сент-П’єр, що у Брюсселі. Своїм досвідом перебування в медзакладі він поділився з фламандською газетою De Morgen.
На початку лютого після евакуації з китайської провінції Ухань під час одноденного карантину у бельгійському військовому госпіталі Недер-Овер-Гембек тести показали наявність в організмі Філіпа Субрі коронавірусу. Хоча на момент проведення тестів він не відчував жодних симптомів хвороби, йому довелося майже два тижні провести в герметично закритій палаті лікарні Сент-П’єр, у якій були лише стіл, стілець, крісло й телевізор. Йому забороняли відчиняти вікна. Персонал лікарні передавав пацієнтові їжу та інші предмети через спеціальний отвір. Медсестра, яка щодня перевіряла наявність симптомів хвороби у Філіпа, одягалася за суворими процедурними вимогами: маска для рота, окуляри, сітка для волосся, синій захисний костюм. Попри ці суворі правила, медичний персонал був дуже доброзичливим, розповів пацієнт. «Лікар навіть потиснув мені руку, чого ніколи б не зробив його колега в Китаї», — розповів Філіп Субрі. Останні тести засвідчили, що зараження коронавірусом минули для нього без жодних наслідків, і він не інфікований.
За словами Філіпа, перебуваючи в Ухані, він не контактував з людьми, у яких були симптоми коронавірусу. Разом з дружиною-китаянкою чоловік відвідував її батьків, які також не були хворі. «Цілком імовірно, що дружина також має цей вірус, але я сказав їй, щоб вона трималася подалі від переповнених лікарень, бо в неї немає жодних симптомів», — розповів Філіп Субрі. Проте місцева китайська влада опечатала будинок дружини Філіпа і не дозволяє їй виходити на вулицю. «Мені її дуже шкода. Якби я знав, то вмовив би її поїхати зі мною до Бельгії», — додав він.
Філіп Субрі визнав, що під час перебування в лікарні найбільше потерпав від самотності. «Я не люблю сидіти вдома — завжди на вулиці, завжди в компанії, тож в ізоляції депресія мене огорнула дуже швидко», — зізнався він журналістам.