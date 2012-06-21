Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Інфляція в Україні за підсумками 2020 року залишатиметься в межах 5%+/-1. Можливо вона буде трохи вищою, заявив заступник голови правління Національного банку України Дмитро Сологуб.
За його словами, він не бачить серйозних причин для різкого підвищення цін та старту великих інфляційних процесів. Представник регулятора наголосив: усе залежатиме від того, як уряд поведе боротьбу з кризою та якою буде допомога МВФ та інших світових фінансових інституцій.
Як зазначає пан Сологуб, Україна сьогодні набагато більше готова до різного роду фінансових викликів, ніж це було раніше: банківська система має непогану ліквідність, уряд може фіскальними методами підтримувати економіку тощо.
За його словами, за підсумками березня 2020 року, інфляція буде нижчою за 3%.
Тим часом, як свідчать експерті оцінки різних консалтингових агенцій, ще до кризи у січні-лютому 2020 року ціни на продукті харчування зросли на 2,4%. Зокрема, хліб подорожчав на 8,5%, молоко — на 6%, фрукти — на 13%.
У березні відчутно подорожчали молочні продукти. Так, масло підвищилося в ціні в середньому на 9,7%, тверді сири — на 6-8%, сметана на 4-6%.
Як писав «Урядовий кур’єр», хлібопекарі різних підприємств України заявили, що у разі підвищення внутрішніх цін на зерно та борошно, вони, скорше за все, будуть вимушені підвищити ціни на хліб та хлібобулочні вироби на 15-20%.