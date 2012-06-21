З ретрансляційної телерадіовежі, розташованої у місті Гірник на Донеччині, у напрямку лінії розмежування розпочали мовлення ще три українські радіостанції: Радіо НВ, Голос Донбасу (НСТУ) і UA: Радіо Промінь (НСТУ). Тож об’єкт, встановлений восени за 15 кілометрів від лінії розмежування, транслює на тимчасово окуповану територію Донбасу мовлення вже шести українських радіостанцій і двох телевізійних каналів. Як повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації, незабаром із ретрансляційної вежі в Гірнику запрацюють ще вісім радіостанцій та вісім цифрових телеканалів, яким Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою. Завдяки цьому остання своєрідна інформаційна біла пляма поблизу Донецька починає наповнюватися ефірним сигналом українського телерадіомовлення. І так відбувається навіть попри те, що окупаційна адміністрація по той бік лінії розмежування активно перешкоджає розповсюдженню достовірної інформації серед жителів окупованої території. Особливо останнім часом, коли в Донецьку з подачі російських «кураторів» кинулися значно активніше лякати людей наступом ЗСУ і військ НАТО, що буцімто відбудеться з дня на день, а також «хімічною атакою», диверсіями та іншими провокаціями.
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