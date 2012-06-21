Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Аби на карантині жителі Сум не нудьгували і заповнювали вільний час корисними справами, зокрема, були поінформованими із багатьох тем та питань, працівники агенції «Суми» розробили і запровадили низку рубрик.
За посиланнями на ті чи ті теги у мережі «Facebook» можна знайти різноманітну актуальну і пізнавальну інформацію як для дорослих, так і дітей. Зокрема, подаються насамперед новини із позитивним змістом, твори місцевих літераторів, інформація на теми кіно, музики, календарні свята тощо.
За відгуками городян, така інформаційна послуга особливо доречна і потрібна у цей складний час, коли у ЗМІ переважають тривожні повідомлення. Та й розширити свій духовний світогляд теж ніколи не пізно і не завадить, адже підкажчик відразу означить «стежку» до улюбленого чтива чи теми.