Кабінет Міністрів України спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач. Тож компанії зможуть швидше реалізувати проєкти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу. Також буде спрощено умови для будівництва нових ліній електропередач, особливо у прифронтових регіонах, для забезпечення швидкого відновлення та надійного постачання електроенергії споживачам, повідомляє Міністерство енергетики.

«Уряд ухвалив стратегічне рішення, спрямоване на посилення стійкості енергетичної системи України в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду. Такий крок дасть змогу швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо у прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу», — зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.