Міністерство освіти і науки осучаснило перелік засобів корекції для психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Тепер до їхніх послуг інтерактивна підлога, комп’ютерний слухомовленнєвий комплекс, різноманітні комп’ютерні програми, більше дидактичних матеріалів, спеціальних логопедичних іграшок, настільних ігор, приладдя для малювання тощо. Діти зможуть здобувати знання, поліпшувати емоційне здоров’я у найкомфортнішій для них формі.
Цей перелік, як інформують у пресслужбі відомства, стосується не лише дітей з особливими освітніми потребами, котрі навчаються в інклюзивних і спеціальних класах шкіл. Він універсальний для застосування у всіх закладах освіти. «Сьогодні нарешті можемо побачити ті результати, які дає інклюзивна освіта. Суспільство стає толерантнішим, а діти з особливими освітніми потребами краще соціалізуються, навчаючись з однолітками у звичайних школах. Напрацьовуємо велику кількість змін та вдосконалюємо інклюзію», — наголошує міністр освіти і науки Ганна Новосад.