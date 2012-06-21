У навчальних закладах Запорізької області активно впроваджують інклюзивну форму навчання. Якщо торік до проекту долучилися 47 шкіл, то нині їх 121, де у 265 класах навчаються 395 учнів з особливими освітніми потребами.
Як зазначають у департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, за заявами батьків у 27 дошкільних навчальних закладах відкрито 35 груп з інклюзивною формою навчання, в яких виховують 95 дітей з особливими освітніми потребами. Важливо, що серед шкіл, у яких відкрито інклюзивні класи, є заклади нового типу: гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням предметів.
Кожен учитель, який працює в інклюзивному класі, чи вихователь інклюзивної групи має асистента, до надання корекційних послуг залучено психологів, спеціальних педагогів. Такі фахівці пройшли спеціальну підготовку. Значну підтримку в організації умов для інклюзивного навчання надали органи місцевої влади та місцевого самоврядування.
Для забезпечення доступності загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами передбачено 1,8 мільйона гривень з обласного бюджету, на які придбано універсальні сходові підіймачі з майданчиком для транспортування інвалідних візків для шкіл, де навчаються учні з порушеннями опорно-рухового апарату.
Паралельно навчаються і прийомні батьки, опікуни, піклувальники дітей з особливими потребами. Так, у Запоріжжі відбувся четвертий у цьому році тренінг для таких кандидатів. Провели його регіональні тренери Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.