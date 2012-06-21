Харків накопичив чималий досвід залучення творчого та інтелектуального потенціалу студентів до розв’язання проблем мегаполіса, зокрема в інклюзії. Завдяки конкурсу студентських робіт, що пройшов два роки тому, вдалося значно поліпшити пристосованість установ культури до потреб людей з інвалідністю, що для багатьох категорій відкрило доступ до театрів, концертних залів, бібліотек тощо.
Позитивні підсумки заходу переконливо засвідчили необхідність розширення номінацій та географії конкурсу і, за словами віцепрезидентки громадської організації інвалідів «Креавіта» Олени Шингарьової, спонукали до висновку про необхідність щорічного його проведення.
І він розпочнеться в Харкові цього року. До участі у всеукраїнському конкурсі студентських робіт «Інклюзивний дизайн» запрошують студентів, аспірантів, випускників вишів, молодих фахівців до 30 років. Особливо ж організатори розраховують на зацікавленість у заході архітекторів та дизайнерів.
Як розповіла Олена Шингарьова, мета цього конкурсу — впровадження в Україні середовища, продуктів і послуг, створених за принципом інклюзивного та універсального дизайну. Передовсім ідеться про інфраструктуру міст, сприятливу для розвитку інклюзії, проте яка потребує багатьох змін задля інтеграції людей з інвалідністю у суспільне життя. Вона пояснила, що, наприклад, номінація «Предметний дизайн» спонукає конкурсантів до пошуку рішень для розв’язання побутових проблем людей з інвалідністю. Тим, у кого порушена дрібна моторика, могли б пригодитися спеціальні ножиці для різання паперу чи тканини, а спеціальна виделка — вживати їжу.
У нинішньому конкурсі, до речі, значно розширено спектр пошуків для конкурсантів. У роботах студенти можуть запропонувати проєкти нових будинків або адаптації наявних, ідеї вдосконалення доступності пішохідних переходів та зупинок міського транспорту, а також розв’язати проблеми доступності громадського простору. Номінацію «IT-технології» спрямовано на створення програмних продуктів, які дадуть змогу людям з інвалідністю вести активний спосіб життя, а в номінації «Одяг та аксесуари» учасники конкурсу мають поборотися за розроблення для них стильного функціонального одягу, прикрас, побутової галантереї.
Як підкреслила віцепрезидентка ГО, роботи, які прийматимуть із листопада і до кінця березня наступного року, мають бути унікальними, професійними, завершеними, економічно обґрунтованими і придатними для реалізації.