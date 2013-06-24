Виробники вибухових речовин зможуть отримати допомогу на масштабування виробництва. Уряд ухвалив постанову про початок окремого грантового конкурсу від defence-tech кластера Brave1. Мета — швидко забезпечити Сили оборони України вибуховими речовинами для максимального ураження ворога.

Грантовий конкурс передбачає прозору процедуру добору, технічну експертизу від Сил безпеки і оборони, випробування продукції, а також контроль за кожним етапом реалізації проєктів. Учасники зможуть отримати гроші на започаткування або розширення виробництва.

«Ми почали видавати гранти компаніям, які займаються інноваціями, що змінюють ситуацію на полі бою. Brave1 вже став найбільшим ангельським інвестором в Україні для defense-tech і видав більш ніж 560 грантів на понад 2,2 мільярда гривень. Нова програма для масштабування виробництва вибухових речовин — поступ до посилення оборонного потенціалу країни і можливість забезпечити фронт технологіями швидко й у потрібних обсягах», — наголосив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це ще один крок до формування повноцінної інфраструктури серійного виробництва боєприпасів, повідомляє Мінцифри.