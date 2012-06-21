Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві на Театральній площі патрульним поліцейським із 6 областей і міст Кривий Ріг, Краматорськ і Кременчук поліцейське керівництво передало в службове користування понад 50 автомобілів Skoda Rapid. Ця акція планова, просто у патрульних підрозділах модернізують робочі автопарки. Нацполіція проводила тендери із закупівлі іномарок майже рік. Зате віднині порушники нехай начуваються. Одна Skoda коштує приблизно 400 тисяч гривень.
Крім машин правоохоронцям вручили також зручні наручні годинники. Такі, щоб не лежали на поличці, як подарунок, а щоб були практичні на службі.
Годинники й грамоти отримали 41 патрульний.