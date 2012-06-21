Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Іноземні інвестори продовжують виводити свої капітали з України. За інформацією аналітичної групи Forex Club, упродовж останніх двох тижнів травня нерезиденти країни вивели до двох мільярдів гривень.
На думку фахівців Forex Club, нині спостерігається дуже низький попит з числа нерезидентів України до наших державних паперів — ОВДП.
Це все призвело до зниження курсу гривні по відношенню до світових валют.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» юрист Ростислав Кравець, сьогодні влада приховує великі проблеми в економці України, як це, було, приміром, під час кризи 2008-2009 років. «У 2019 році найбільш дохідними були ОВДП в Україні та Аргентині. Тепер ці країни знаходяться в дуже скрутному економічному становищі, проте уряд Аргентини оголосив дефолт, а України — ні. А цього боятися не варто. В такому випадку країна навпаки поліпшить свою інвестиційну привабливість», — каже експерт.
Проте, як вважає економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, 2 мільярди гривень, які вивели з України інвестори, є не такою вже й значною сумою.
«Натомість проблема справді залишається. Нові відсотки за ОВДП, які зараз пропонує нерезидентам Мінфін України, є мало привабливими для них. Однак винуватити в цьому наш уряд не можна. Просто Україна нині знаходиться не у фокусі інтересів країн та міжнародних фінансових організацій. Тому і керівники МВФ ще досі не включили нас до повістки дня на отримання чергових траншів кредиту. Однак не можна сидіти, склавши руки, а постійно заявляти про себе», — зазначив він «Урядовому кур’єру».
За його словами, порівнювати економіки та фінансові ринки України та Аргентини не можна, адже ВВП останньої у кілька разів вище нашого. Також, як констатує Єгор Киян, ефективність економіки Аргентини набагато вища української, тому вона може собі дозволити дефолт, а ми — ні.