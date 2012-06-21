Україна колядує. Долучитися до різдвяних українських народних традицій вирішили студенти-іноземці, які обрали для навчання Тернопільський державний медичний університет ім. Івана Горбачевського. 20 слухачів підготовчого відділення з Гани, Єгипту, Руанди, Конго, Індії, Зімбабве, Південно-Африканської Республіки, Пакистану та Нігерії впродовж п’яти днів вивчили українську колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю» та віншування й записали їх як відеопривітання всього колективу медуніверситету з нагоди Різдва Христового. Опублікували ж його на офіційній сторінці вишу у Facebook. Вони не сподівалися на такий шалений успіх. За менш ніж дві доби після появи відеозапису в соціальній мережі музичне привітання набрало 35 тисяч переглядів, 867 поширень і понад 80 тисяч охоплення. День у день ця статистика зростає.
Вражає, що хлопці й дівчата з різних континентів захотіли знятися в українських вишиванках. Викладачі медичного університету принесли їм вишиті сорочки. А один зі слухачів підготовчого відділення одяг власну вишиванку. Її він отримав у дарунок на день народження від сестри, з якою разом навчається в Тернополі.
Більшість слухачів підготовчого відділення лише другий місяць вивчає українську мову, а дехто розпочав навчання тиждень тому. Вокальні здібності, любов до музики, прагнення пізнати Україну, її культуру і традиції спонукали юнаків та дівчат з різних країн заколядувати разом для українців, повіншувати-побажати нам добра, щастя, многії літа.