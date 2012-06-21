У Харкові розпочала роботу інспекція з паркування. Працівники служби обмундировані у формений одяг з відповідними шевронами і нашивками, що вирізняє їх від звичайних паркувальників у зеленій формі. Вони виконують відмінні від них функції. На нагрудній кишені інспектори мають відеореєстратор, а фіксуватимуть правопорушення за допомогою планшета.

Як повідомив у прес-центрі Харківської міської ради начальник інспекції з паркування Андрій Гаркушин, штатний розпис передбачає 42 особи, але поки що підібрано лише шість інспекторів, та ще стільки само стажуються.

За його словами, роботу нова служба почала з центральних вулиць міста і поступово з укомплектуванням штату охопить усю територію Харкова. Як розповів Андрій Гаркушин, до повноважень інспекторів входить притягнення до адміністративної відповідальності за неправильні паркування і стоянку, а також контроль за розміщенням і функціонуванням майданчиків для платного паркування. З першого дня інспектори здійснюватимуть фото- або відеофіксацію правопорушення, складатимуть на місці повідомлення про притягнення порушника до адміністративної відповідальності із зазначенням реквізитів, за якими необхідно сплатити штраф.

«Інспектор залишає копію повідомлення під двірником лобового скла і встановлює власника транспортного засобу за допомогою Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС). Потім складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і надсилає її, фактично продублювавши, за місцем проживання власника автотранспорту. Якщо порушник заплатить штраф протягом 10 днів, то, відповідно до закону, може сплатити тільки його половину. Якщо ж він нічого не заплатить упродовж 30 днів, то матеріали адміністративного провадження буде надіслано до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу в повному обсязі», — пояснив керівник інспекції.

Андрій Гаркушин розповів, що залежно від статті Кодексу про адміністративні правопорушення штрафні санкції можуть становити від 255 до 510 гривень. Якщо машину було припарковано на платній парковці без оплати паркомісця, то порушника оштрафують у 20-кратному розмірі вартості години стоянки, що нині становить 5 гривень, і в 30-кратному, якщо паркування здійснено на місці для людей з інвалідністю.

Завідувач сектору загальноправової роботи департаменту територіального контролю Харківської міськради Олексій Бруслик повідомив, що отримати детальну інформацію про скоєне правопорушення автовласник зможе на сторінці департаменту терконтролю в підрозділі «Онлайн-послуги». Він акцентував, що до адміністративної відповідальності притягуватимуть саме власників транспортних засобів, а не водіїв, які їздять, наприклад, за дорученням.

«Щоб таких ситуацій не було, необхідно внести дані про так званого належного користувача до Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області. Тоді штраф виписуватимуть на фактичного порушника, а не на автовласника», — розповів Олексій Бруслик.

Схожа схема діятиме і в разі необхідності оштрафувати автомобілі з єврономерами. Інспектор надішле запит до прикордонної служби, і якщо буде встановлено особу, яка ввезла автомобіль на територію України, а інформації про фактичного власника не буде, то саме на того, хто ввіз машину, і складуть постанову про притягнення до адмінвідповідальності.

З початком роботи інспектори з паркування взаємодіятимуть із поліцією у разі потреби використати евакуатор. Пізніше така техніка може з’явитися і в самої інспекції.