Соціальна мережа Instagram представила нову функцію: користувачі зможуть приховувати образливі повідомлення.

Про це йдеться в блозі компанії.

Включити функцію можна за бажанням. Якщо користувач робить це, алгоритм сервісу буде перевіряти запити, що направляються в особисті повідомлення, на образи, негативні або непристойні емодзі.

«Цей інструмент орієнтований на запити в особисті повідомлення, тому що саме тут люди зазвичай отримують образливі повідомлення», - відзначили в Instagram.

Функція вже впроваджується в декількох країнах, після розробники розширять її використання для всіх користувачів.

До цього сервіс представив ще одне оновлення: користувачі соціальної мережі Instagram зможуть приховувати лайки під своїми публікаціями.

Ця функція вже рік працює в семи країнах, серед яких Канада і Бразилія. Соціальна мережа з'ясувала, що деякі користувачі вважають за краще зберігати лайки, щоб бачити популярність своїх постів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»