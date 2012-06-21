Чисельність населення України до 2050 року зменшиться на 5,5 млн осіб. Такий прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, пише провідний науковий співробітник Інституту к. е. н. Лідія Ткаченко у статті для DT.UA.
«У період до 2050 р. кількість населення зменшиться на 5,5 млн чол. При цьому чисельність людей трудоактивного віку (20–59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді як чисельність людей віком 60 років і більше збільшиться на 2,6 млн, а їх частка в населенні (рівень старіння) зросте до 33%», — зазначає науковець.
За прогнозом, співвідношення вікових контингентів трудоактивного (20-59 років) і пенсійного віку (60 років і більше) зменшиться з нинішніх 2,6 до 2 на початку 2030-х і до 1,5 - наприкінці прогнозного періоду.
На думку Ткаченко, щоб мінімізувати негативні наслідки демографічних змін, необхідно переосмислити цілі та інструменти політики в усіх сферах.
«Прийняття на державному рівні Національного плану дій з питань старіння, навіть в декларативній формі, стало б підтвердженням розуміння складності цього питання і уваги до становища літніх людей, дало б можливість поставити завдання у якісно новому форматі, в тому числі із залученням громадського сприяння та донорських коштів», — вважає науковець.