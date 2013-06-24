Крок 1. Зареєструйтеся у системі Приват24
• Завантажте застосунок Приват24 через App Store або Google Play;
• Пройдіть реєстрацію у Приват24. Дотримуйтесь зазначених на екрані вказівок;
• Сфотографуйтесь за допомогою камери телефона. Дотримуйтесь зазначених на екрані вказівок та переконайтесь, що фото чітке та у кадр вміщається усе обличчя;
• Заповніть Ваші анкетні дані;
• Додайте оригінал довідки РНОКПП (ІПН) або штамп відмови від РНОКПП (ІПН);
Додайте оригінал ідентифікуючого документу;
— майте під рукою необхідні документи:
довідка РНОКПП (ІПН) або відмови від РНОКПП (ІПН);
один з наступних ідентифікуючих документів:
— Біометричний закордонний паспорт громадянина України
АБО
— Загальногромадянський паспорт-книжечка + водійське посвідчення
АБО
— ID-картка + витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання.
• Заповніть Ваші особисті дані. Після успішної перевірки, на головній сторінці з’явиться повідомлення “Документи перевірено”;
• Заплануйте відеодзвінок з банком. Дотримуйтесь інструкцій та очікуйте на дзвінок з банку для проведення відеоверифікації;
• Прийміть відеодзвінок від банку. Для цього:
— налаштуйте стабільне інтернет-з’єднання;
— перевірте доступ до камери та мікрофону, переконайтесь що вони працюють;
— розташуйтесь так, щоб при розмові з оператором не було третіх осіб в приміщенні;
— майте під рукою необхідні документи:
один з наступних ідентифікуючих документів:
— Біометричний закордонний паспорт громадянина України
АБО
— Загальногромадянський паспорт-книжечка + водійське посвідчення
АБО
— ID-картка + витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання.
— чесно відповідайте на запитання оператора.
• Підпишіть документи.
Крок 2. Оформіть Digital картку
• Авторизуйтесь у Приват24;
• У меню «Гаманець» натисніть «Додати» та виберіть «Digital картка»;
• Виберіть тип картки, який плануєте оформити («Кредитну» чи «Дебетову»), платіжну систему та валюту.
Нову картку ви побачите в гаманці протягом 10 хв. і відразу зможете додати до Apple Pay чи Google Pay.
Крок 3. Подання заяви про зміну способу виплати через вебпортал ПФУ
• Зареєструйтеся на сайті Пенсійного фонду. Для цього перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua та зареєструйтеся в особистому кабінеті за допомогою КЕП (як отримати КЕП — див. нижче);
• Зайдіть до меню «Внесення змін до пенсійної справи» та оберіть «Заява про зміну способу пенсії». Заповніть необхідну інформацію та підвантажте документи, сформуйте заяву.
Отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
• Перейдіть на https://acsk.privatbank.ua ;
• Зайдіть до меню «Сертифікати»/«Особисті». Пройдіть авторизацію в системі;
• У меню натисніть «Отримати новий», перевірте коректність своїх даних та натисніть «Дані вірні». Здійсніть необхідні дії для генерації КЕП.
АБО
• Перейдіть на https://next.privat24.ua та авторизуйтеся в системі Приват24;
• Зайдіть до меню «Бізнес»/«Електронно цифровий підпис для фізособи». Перевірте коректність своїх даних та натисніть «Дані вірні». Здійсніть необхідні дії для генерації КЕП.
Пресслужба Мінсоцполітики