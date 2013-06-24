Крок 1. Зареєструйтеся у системі Приват24

• Завантажте застосунок Приват24 через App Store або Google Play; 

• Пройдіть реєстрацію у Приват24. Дотримуйтесь зазначених на екрані вказівок;

• Сфотографуйтесь за допомогою камери телефона. Дотримуйтесь зазначених на екрані вказівок та переконайтесь, що фото чітке та у кадр вміщається усе обличчя; 

• Заповніть Ваші анкетні дані;

• Додайте оригінал довідки РНОКПП (ІПН) або штамп відмови від РНОКПП (ІПН); 

 Додайте оригінал ідентифікуючого документу; 

—  майте під рукою необхідні документи:

 довідка РНОКПП (ІПН) або відмови від РНОКПП (ІПН);

  один з наступних ідентифікуючих документів:

— Біометричний закордонний паспорт громадянина України 

АБО

— Загальногромадянський паспорт-книжечка + водійське посвідчення 

АБО

— ID-картка + витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання.

• Заповніть Ваші особисті дані. Після успішної перевірки, на головній сторінці з’явиться повідомлення “Документи перевірено”; 

• Заплануйте відеодзвінок з банком. Дотримуйтесь інструкцій та очікуйте на дзвінок з банку для проведення відеоверифікації;

• Прийміть відеодзвінок від банку. Для цього: 

— налаштуйте стабільне інтернет-з’єднання;

  перевірте доступ до камери та мікрофону, переконайтесь що вони працюють; 

— розташуйтесь так, щоб при розмові з оператором не було третіх осіб в приміщенні;

— майте під рукою необхідні документи:

  один з наступних ідентифікуючих документів:

— Біометричний закордонний паспорт громадянина України 

АБО

— Загальногромадянський паспорт-книжечка + водійське посвідчення 

АБО

— ID-картка + витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання.

— чесно відповідайте на запитання оператора. 

• Підпишіть документи.

Крок 2. Оформіть Digital картку

• Авторизуйтесь у Приват24;

• У меню «Гаманець» натисніть «Додати» та виберіть «Digital картка»;

• Виберіть тип картки, який плануєте оформити («Кредитну» чи «Дебетову»), платіжну систему та валюту.

Нову картку ви побачите в гаманці протягом 10 хв. і відразу зможете додати до Apple Pay чи Google Pay.

Крок 3. Подання заяви про зміну способу виплати через вебпортал ПФУ

• Зареєструйтеся на сайті Пенсійного фонду. Для цього перейдіть на вебпортал Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua  та зареєструйтеся в особистому кабінеті за допомогою КЕП (як отримати КЕП — див. нижче);

• Зайдіть до меню «Внесення змін до пенсійної справи» та оберіть «Заява про зміну способу пенсії». Заповніть необхідну інформацію та підвантажте документи, сформуйте заяву.

Отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

• Перейдіть на https://acsk.privatbank.ua ;

• Зайдіть до меню «Сертифікати»/«Особисті». Пройдіть авторизацію в системі;

• У меню натисніть «Отримати новий», перевірте коректність своїх даних та натисніть «Дані вірні». Здійсніть необхідні дії для генерації КЕП.

АБО

• Перейдіть на https://next.privat24.ua  та авторизуйтеся в системі Приват24;

• Зайдіть до меню «Бізнес»/«Електронно цифровий підпис для фізособи». Перевірте коректність своїх даних та натисніть «Дані вірні». Здійсніть необхідні дії для генерації КЕП.

Пресслужба Мінсоцполітики