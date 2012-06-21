Євроінтеграційні реформи — постійна й безупинна робота всіх органів влади. Міністерства й відомства не повинні забувати про свою надважливу роль у просуванні необхідних законодавчих змін. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час наради щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також інших питань у сфері європейської інтеграції, в якій взяли участь заступники міністрів з євроінтеграції та керівники директоратів.
«Маємо пам’ятати, що євроінтеграція — це процес, якого не можна зупиняти. Тому потрібно докладати максимальних зусиль, щоб уникати будь-яких затримок з імплементацією того чи іншого положення Угоди про асоціацію Україна — ЄС», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також максимально слід використовувати допомогу європейських партнерів. «Нині для кожного міністерства й відомства в Україні одним з головних завдань має стати системна пріоритетність напрямів співпраці з ЄС. Ми разом з партнерами маємо розуміти, де насамперед потрібно докладати спільних зусиль для досягнення максимального результату», — цитує урядовця служба віце-прем’єра.
Системна робота у цьому напрямі — важливий допоміжний інструмент у переговорному процесі з європейськими партнерами щодо питань співпраці, вона дає змогу наповнювати конкретним змістом політичну частину співробітництва України з ЄС. Така робота дала змогу закріпити у спільній заяві за результатами 20 Саміту Україна — ЄС готовність Євросоюзу до схвалення механізму інтеграції України в кількох пріоритетних напрямах: енергетичний та цифровий ринки, митна галузь, а також юстиція, свобода і безпека.
Підсумовуючи, Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що органи виконавчої влади повинні відстежувати реалізацію законодавчих змін, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію, і постійно співпрацювати з відповідними профільними комітетами Верховної Ради для досягнення максимального синергетичного ефекту.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»