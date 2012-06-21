За підсумками загальних результатів бойової підготовки 2017 року нашим військовим вдалося збільшити її інтенсивність та ефективність. Уже проведено понад 5 тисяч заходів бойової підготовки, що майже на третину перевищує аналогічні торішні показники. Такою інформацією поділився на брифінгу ТВО начальника головного управління з підготовки Збройних сил Ігор Подолян.
Упродовж року проведено 109 командно-штабних, 32 бригадні тактичні, 12 льотно-тактичних навчань. Програму підготовки льотного складу виконано на 95%. Середній наліт пілотів армійської авіації та авіації повітряних сил становить 45 годин, авіації ВМС — 25 годин. Надалі впроваджують систему підготовки інструкторів у навчальних центрах для потреб сил оборони відповідно до стандартів НАТО. Зокрема іноземні та українські фахівці підготували 136 інструкторів. Проходять підготовку ще 30 інструкторів, повідомляє УНІАН. Усе це слугує запорукою боєготовності частин і підрозділів та ефективного виконання завдань у зоні АТО.