Розміщення десятирічних євробондів на 1,25 мільярда євро зі ставкою прибутковості 4,375% річних стало найефективнішим у новітній історії нашої країни. Під час розміщення отримано заявки на придбання цінних паперів нової емісії від понад 350 інвесторів з усього світу на загальну суму понад 7 мільярдів євро, повідомила у фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова. На її думку, це найкращий показник довіри до України. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня, а отримані кошти спрямують на фінансування держбюджету. Кінцевий термін погашення випущених євробондів — 27 грудня 2030 року, повідомляє УНІАН.
«Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 мільйони гривень на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку», — уточнив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
До 2022 року наша країна в середньому спрямовуватиме 484 мільярди гривень з державного бюджету на обслуговування державного боргу.