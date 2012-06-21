Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтавській обласній бібліотеці імені І. П. Котляревського визначили цьогорічних переможців конкурсу «Краща книга Полтавщини», участь у якому взяли: автори, авторські колективи, видавництва, поліграфічні підприємства, науково-дослідницькі та бібліотечні заклади, громадські й творчі організації області. Переможців визначали у 7 номінаціях серед 52 учасників. Окремі з них, як, наприклад, поетеса Марія Бойко, давно відомі у краї.
Конкурс проводили вже всьоме. І заслуга в тому, що він став таким популярним на Полтавщині, передовсім департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Він виступає організатором заходу, всіляко популяризує полтавську книгу. Зокрема коштом обласного бюджету книги місцевих літераторів, видавництв були представлені на книжкових виставках у Львові, Дніпрі, Черкасах.
За 19 років за сприяння обласної влади у межах реалізації заходів відповідної регіональної програми розвитку інформаційної сфери і, зокрема, книговидання, видано понад 140 назв соціально значущих книг загальним накладом понад 87 тисяч примірників на суму майже 6 мільйонів гривень.