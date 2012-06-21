ПАТ «Укрпошта» уклало договір оренди частини приміщення Головпоштамту (перший поверх) з одним із найбільших інтернет-супермаркетів України. Переможця аукціону визначили через майданчик Prozorro. Угоду уклали терміном на 60 місяців.
– Від оренди приміщення інтернет-магазином «Розетка» ми також сподіваємося на синергетичний ефект – оформлену тут покупку можна буде відразу відправляти в будь-який куточок України. Для клієнтів «Укрпошти» робота відділення Головпоштамту також стане зручнішою – усі послуги можна буде отримати в одному операційному залі, що скоротить час обслуговування, – зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Отримані від оренди гроші «Укрпошта» планує витратити на відкриття нових відділень і оновлення вже існуючих, а також на поліпшення умов праці своїх співробітників.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»