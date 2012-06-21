Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Експерти Інтернет-асоціації України зазначили, що найближчим часом можуть подорожчати послуги інтернет-доступу. Так, за словами, глави Асоціації Олександра Федієнка, це стане цілком можливим після ухвалення законопроекту №6688 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері», який народні обранці минулого тижня включили до порядку денного і можуть днями проголосувати за нього. Згідно з цим документом, передбачається наділити правоохоронців правом без рішення суду тимчасово блокувати інтернет-сайти — на 48 годин за клопотанням слідчого або прокурора (в тому числі і в рамках досудового розслідування).
Цим документом регламентується закупка на гроші провайдерів технічних засобів моніторингу та блокування контенту.
На думку пана Федієнка, це однозначно призведе до подорожчання послуг та монополізації ринку. За оцінками засновника і директора провайдера НетАссіст Максима Тульева, загальна вартість всіх техзасобів, які депутати хочуть зобов'язати закупити інтернет-провайдерів, становить близько 1,5 млрд доларів.
Законопроектом №6688 також передбачається створити реєстр рішень про клопотаннях щодо блокування сайтів, який буде переданий під управління телеком-регулятору НКРЗІ. За ненадання операторами даних про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб НКРЗІ планується стягувати штраф у розмірі 1% від річного доходу.