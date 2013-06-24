Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови обсягом $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок.
«Так ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи фонду», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Уряд має на меті до кінця 2026 року втілити три проєкти: в енергетиці, інфраструктурі та галузі критичних мінералів.
«Важливо, що фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, а й підкреслює, що ми розглядаємо фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці», — наголосила Юлія Свириденко.
За словами Прем’єра, це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, робочих місць і технологій.
«Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.