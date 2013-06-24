3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Це ключовий орган управління фондом, до його складу увійшли по троє представників від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

На засіданні затверджено правила роботи фонду, сформовано комітети, а також надано повноваження на відкриття банківських рахунків та вибір адміністратора й інвестиційного радника фонду.

«Наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що американські інвестиції можуть стати гарантією безпеки і для України, і для американського бізнесу, який планує працювати в нашій державі, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.