Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Інвестиційний портал, який був презентований 1 лютого, про що розповідав сайт «Урядового кур’єра», викликав великий інтерес підприємців і менше ніж за тиждень на ресурсі вже було розміщено понад 20 бізнес-проектів.
«Ми щодня проводимо переговори з потенційними партнерами, які хочуть розмістити інформацію на сайті або надають ідеї для наповнення порталу. Сьогодні на сайті вже розміщено понад два десятки проектів та пропозицій. Здебільшого вони стосуються агропромислової сфери, енергетики, харчового перероблення», – розповів під час брифінгу директор департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Андрій Колос.
Він також пояснив, що проект, який претендує на розміщення на сайті, повинен мати резюме, коротку економічну модель – містити інформацію щодо суми, необхідної для інвестування, очікуваних термінів повернення грошей, норми прибутку тощо.
«Якщо в когось є просто ідея, стартап, то це окрема категорія на сайті – «комерційні пропозиції». Тут можна розмістити інформацію щодо цікавого бізнес-проекту, який партнери зможуть доопрацювати та реалізувати», – зазначив Андрій Колос, додавши, що розробники сайту звернулися до представників органів місцевого самоврядування, ОТГ області з проханням надати інформацію щодо можливих проектів розвитку їхніх територій, щоб розмістити їх на сайті.
«Також ми плануємо розміщувати інформацію про земельні ділянки, що цікаво потенційним інвесторам», – уточнив директор департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА.
За його словами, наразі ведеться робота з перекладу порталу на англійську мову. Англомовна версія має запрацювати за місяць-півтора.