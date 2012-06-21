Інвестиції, які зараз приходять в Україну, закладають міцний фундамент на майбутнє і сприяють інтегрованості нашої країни в Європу та збільшенню заробітної платні українських працівників.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на відкритті після реконструкції Харківської обласної філармонії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Інвестиції, які приходять в Україну зараз, забезпечують міцний фундамент на майбутнє... Це те, що я хочу бачити в Україні, – високу інтегрованість у Європу і високу заробітну платню, бо Україна перестане бути країною з дешевою робочою силою», – сказав Порошенко.
Він зазначив, що прибув на відкриття філармонії після святкування 85-річчя «Турбоатома», у рамках якого підписуються контракти на значні суми між українськими та зарубіжними підприємствами.