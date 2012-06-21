Інвестиції залишаються запорукою сталого розвитку аграрного комплексу. За результатами І півріччя 2017 року, в АПК країни реалізують 233 інвестиційні проекти, загальна вартість яких становить понад 36,7 мільярда гривень. Таке повідомлення з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олену Ковальову оприлюднила прес-служба Мінагрополітики.
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За словами Олени Ковальової, реалізація поточних проектів дасть змогу створити понад 16 тисяч нових робочих місць. Більшість проектів здійснюється малим та середнім бізнесом. За напрямами проектів стає помітною тенденція до зміни акцентів на тваринництво, з яким пов’язана майже половина від усієї кількості проектів, а саме 49%. Зокрема, скотарство — 25%, свинарство — 14%, птахівництво — 10%. Серед інших напрямів реалізації інвестиційних проектів: оброблення, зберігання та перероблення зернових та технічних культур (21%), овоче- та фруктосховища (9%), перероблення сільськогосподарської сировини (7%), багаторічні насадження (5%), зрошення (4%).
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До речі, Мінагрополітики нині формує нову модель розвитку сільськогосподарського дорадництва з урахуванням міжнародного досвіду. Міністерство розраховує на підтримку дорадчих служб, оскільки дорадництво є ефективним інструментом донесення інформації до селян. Як зазначає заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань фермерства та розвитку сільських територій Віктор Шеремета, нині відомство вживає заходи, спрямовані на розвиток аграрного сектору, зокрема, розширення співпраці з ЄС у сфері сільського розвитку, диверсифікацію сільської економіки та підвищення рівня доходів сільського населення. Значну увагу планують приділяти проведенню інформаційно-просвітницькій кампанії: організовувати проведення днів сільського розвитку в регіонах, конференцій, круглих столів за участю всіх зацікавлених сторін. За його словами, у світлі децентралізації влади та необхідності реалізації положень Угоди про Асоціацію з ЄС, потрібно розширювати сільськогосподарську дорадчу діяльність у напрямі стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості.
Відділ економіки та державного управління
«Урядового кур’єра»