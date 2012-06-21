Уряд вважає одним із пріоритетів своєї діяльності формування сприятливого бізнес-середовища, здатного залучати інвестиції, оновлювати виробничі процеси, створювати нові робочі місця в найзатребуваніших галузях. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками данських компаній, які працюють в Україні. Зустріч відбулася напередодні його візиту до Данії, одним із головних заходів якого стане міжнародна конференція з питань українських реформ.
«Рівень наших двосторонніх відносин з Данією доволі високий. Товарообіг зростає, і я радий, що данський бізнес працює в Україні, — сказав Володимир Гройсман. — Розвиток економіки і створення умов зростання для нас принципово важливо», — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми дуже раді цій зустрічі і відзначаємо ваше прагнення проведення реформ заради економічного зростання і залучення інвестицій», — відповів Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Данія в Україні Рубен Мадсен.
В України й Данії багато галузей для співпраці — від політичних питань до поглиблення економічних відносин. «Розвиток інвестиційного співробітництва має велике значення. І з огляду на це вважаємо, що умови ведення бізнесу в Україні мають бути конкурентними», — додав Прем’єр-міністр.
Було розглянуто конкретні кейси роботи данських компаній в Україні й погоджено, що перетворення, які переживає Україна, очевидні й відчутні. Ідеться не лише про економічні питання й захист прав інвесторів, а й про розв’язання соціальних проблем, зокрема в освіті, системі охорони здоров’я та ефективному споживанні ресурсів. Як наголосив Прем’єр-міністр, увага, яку приділяють їм, велика. Він запросив данський бізнес активніше придивитися до приватизаційних можливостей України і сміливо розвивати інноваційні напрями у фармацевтиці, логістиці, переробці агропродукції, енергетиці, туризмі тощо.