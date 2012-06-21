На 22% зросли капітальні інвестиції в економіку Рівненщини у 2017 році. Нарешті вдалося змінити тенденцію їхнього падіння, яка, на жаль, спостерігалася в минулі роки.
— Маємо приріст обсягів прямих іноземних інвестицій майже на 7%, а експорт з області на 15% переважає над імпортом, — каже голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. — 72% нашого експортного потенціалу припадає на країни Євросоюзу.
За цими показовими цифрами — щоденна копітка праця насамперед бізнес-середовища, якому вдалося швидко вийти на зовнішні ринки. А ще сприяння виконавчої влади, що створила в області належний інвестиційний клімат. Тому саме на Рівненщину прийшли «Українські лісопильні» з інвестицією 25 мільйонів євро, а це альтернатива вивезенню деревини за кордон. 740 мільйонів гривень інвестори завели в аграрний сектор, який демонструє тенденцію до зростання виробництва. Тут область сьома за динамікою в Україні й має 4,2% приросту. Загалом 167,5 долара інвестицій на кожного жителя Рівненщини.
Додайте до цього безпрецедентні бюджетні інвестиції в розвиток соціальної сфери та інфраструктури (майже мільярд гривень), можливості Державного фонду регіонального розвитку (214 мільйонів на 14 об’єктів, серед яких 5 шкіл), 20-мільйонне перевиконання власних доходів місцевих бюджетів і майже 80-мільйонне зростання бюджетів об’єднаних громад, які мають прямі відносини з держбюджетом. У підсумку — розвиток регіону, який, сподівається голова облдержадміністрації, йтиме по висхідній і в 2018-му.