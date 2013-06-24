Попит українців і бізнесу на державні облігації зростає. У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025­го, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 50% більшими, ніж торік. Громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи — понад 219,93 млрд грн.

У лютому Мінфін провів 12 аукціонів з розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривнях, 3,14% — у доларах США та 3,8% — у євро.

На 27 лютого 2026 року в обігу перебували державні облігації на понад 2,08 трлн грн. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,86%, далі Національний банк України — 33,09%. Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи — 10,95%, фізичні особи — 6,07%, страхові компанії — 1,19%, нерезиденти — 0,81%, територіальні громади — 0,02%.

У лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch­аукціон) ОВДП. Попит учасників ринку становив 10 млрд грн. Інвесторам було запропоновано обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу — майже три роки). У підсумку операції облігацій з коротшим строком погашення було анульовано, що дало змогу зменшити боргове навантаження на державний бюджет цього року.

Нагадаємо, минулого місяця за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, 2025 року — приблизно 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн, повідомляє Мінфін.