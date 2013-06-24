Попит українців і бізнесу на державні облігації стабільно зростає. У травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) був на 15,8% більшим, ніж у травні 2025­го, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 56,4% вищими порівняно з минулим роком. Нині громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн — це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 220,9 млрд грн.

У травні Мінфін провів десять аукціонів з розміщення ОВДП, за підсумками яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривнях та 3,05% — у доларах США.

У травні Мінфін провів аукціон з обміну (switch­аукціон) ОВДП. Попит учасників ринку сягнув 4,15 млрд грн. Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 10 червня 2026 року на нові — з погашенням 14 червня 2028 року (термін обігу — 754 дні). У підсумку цієї операції облігації з коротшим строком погашення було анульовано, що сприяло зменшенню боргового навантаження на державний бюджет цього року.

На 1 червня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн грн. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 46,26%, далі — Національний банк України — 33,09%. Частки інших інвесторів розподіляються так: юридичні особи — 11,12%, фізичні особи — 7,47%, страхові компанії — 1,23%, нерезиденти — 0,81%, територіальні громади — 0,03%.

Минулого місяця за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП до державного бюджету було залучено понад 17,3 млрд грн, 2025 року — майже 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став першим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після фінансування від ЄС.

Придбати облігації може кожен охочий — через застосунок «Дія», в банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

У застосунку «Дія» інвестування займає кілька хвилин: у розділі «Послуги» потрібно обрати «Військові облігації», визначити тип облігації (з переліком українських міст або територій), обрати банк чи брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Джерело:

Міністерство фінансів