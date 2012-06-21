У селищі Очеретине Ясинуватського району на Донеччині після капітального ремонту відкрили опорну школу, яку зможуть відвідувати діти з найближчих населених пунктів. Нині тут навчаються 344 учні, однак згодом їх стане значно більше, оскільки заклад розраховано на 1100 школярів.
Опорну школу оснащено сучасним обладнанням, завдяки якому в юних жителів Донеччини з’явилися нові можливості для підвищення рівня освіти: мультимедійні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики тощо, а також актові та спортивні зали. На території області це вже дев’ята капітально відремонтована і оновлена опорна школа, а подібні вже збирають дітей на уроки у Волновасі, Покровську, Дружківці, Билбасівці, Часовому Яру та інших населених пунктах. У майбутньому кількість таких навчальних закладів поступово збільшуватиметься, адже створення мережі сучасних шкіл — один з головних напрямів роботи обласної влади, а такі інвестиції в майбутнє сприятимуть розвиткові інфраструктури прифронтового краю.